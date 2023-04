Vier windturbines in Lanaken zullen afgebroken en vervangen worden door krachtigere turbines

De windturbines voldoen aan de VLAREM-normen over veiligheid, geluid en slagschaduw. De eerste omgevingsvergunning is daarom goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. Electrabel en Ecopower zullen de 140 meter hoge windmolens vervangen door windmolens van 191 meter hoog.

Dat zal ervoor zorgen dat het vermogen van 2 megawatt naar 4,8 megawatt stijgt en dat men dubbel zoveel elektriciteit kan produceren.



In Limburg werden er in het verleden al eerder windmolens van de eerste generatie vervangen in Lommel en in Hasselt.