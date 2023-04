Alweer een award voor huisdierfotograaf Kat De Laet uit Tienen

Kat De Laet is vooral gespecialiseerd in het fotograferen van katten. "Mijn naam verraadt het al. Ik denk dat ik voorbestemd was om iets te doen met katten. Als kind nam ik al foto's van de poes thuis, maar het is pas echt begonnen toen ik later zelf een kat in huis nam. Ik probeerde steeds betere foto's te nemen en nadat ik zoveel mooie herinneringen voor mezelf had gemaakt, dacht ik dat het leuk zou zijn om dat ook voor anderen te doen."