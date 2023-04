Anonieme zwerfvuilcontroleurs aan de slag in Scherpenheuvel-Zichem “Geen medelijden voor wie afval weggooit in de natuur”

De zwerfvuil-patrouilles van OVAM proberen echt op het terrein overtreders te betrappen terwijl ze zwerfvuil achterlaten, ook ’s avonds en in het weekend. Ze controleren ook of mensen die hun hond uitlaten het verplichte hondenpoepzakje bij zich hebben tijdens hun dagelijkse wandeling. De zwerfvuil-controleurs komen zelf niet uit Scherpenheuvel-Zichem. In totaal heeft de Vlaamse overheid 30 mensen, na een opleiding, het OVAM-handhaver statuut verleend. Scherpenheuvel-Zichem is één van de steden die mee doet met het project.