Voorstel voor nieuw asielcentrum in Grimbergen is juridisch niet haalbaar, zegt gemeentebestuur 

Ook burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) van Grimbergen is niet opgezet met het lek. "Wij hebben inderdaad een aanvraag in die zin gekregen en die is al besproken in het schepencollege. Het werd snel duidelijk dat er juridische bezwaren zijn. Het betrokken gebouw ligt namelijk samen met enkele flatgebouwen en een kantoor in een gemeenschappelijke parkzone. We kunnen ons niet inbeelden dat de mensen die er wonen plots volslagen onbekenden zien rondwandelen op een privé-eigendom. We hadden gehoopt dit in alle stilte aan het kabinet te melden, zodat het dossier een stille dood zou sterven", aldus Laeremans.