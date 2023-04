Hoofdrolspeler in Gentse neuzekesoorlog krijgt beroepsverbod van zeven jaar en moet ruim 100.000 euro terugbetalen 

De West-Vlaamse cuberdonverkoper Carl Demeestere is in Gent veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een beroepsverbod van zeven jaar. Hij moet ook 108.000 euro terugbetalen. De verkoper was jarenlang betrokken bij de zogenaamde "neuzekesoorlog" in de Gentse binnenstad, een conflict tussen twee cuberdonverkopers dat zelfs uitmondde in vechtpartijen.