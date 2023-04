Berlaarse 'snoepwinkelkerk' na restauratie opnieuw in volle pracht te bewonderen

De Sint-Pieterskerk in Berlaar is terug in volle glorie te bewonderen nu de schilderwerken zo goed als afgerond zijn. In 2019 ging de kerk dicht voor een grondige restauratie. De kerk heeft nu binnenin terug de oorspronkelijke kleuren van begin 1900. En het interieur is op zijn minst gezegd opvallend: een spel van vooral rood, groen en roze kleuren met opvallende patronen. Het was een monnikenwerk van maanden om alle bloemetjes, patronen en details mooi af te werken.

In de zijbeuken wordt nog de laatste hand gelegd aan de patronen, maar de stellingen in het koor zijn ondertussen weg. Voor de schilders en restaurateurs was het opvallende en kleurrijke ontwerp wennen, zegt resaurateur Dante Blockx bij RTV. "We hadden in het begin een beetje een Efteling-gevoel. We hadden onze bedenkingen. Maar nu het geheel bijna rond is, past het geheel wel. In de neo-gothiek zijn het meestal grauwe kleuren en dat kan je hier zeker niet zeggen."

Je kan de kerk in het centrum van Berlaar zondag bezoeken tijdens Erfgoeddag.