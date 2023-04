Bijdragen voor rusthuisfactuur van ouder of toch kerntaak van overheid? N-VA versus Vlaams Belang

"Wij vinden dat de onderhoudsplicht afgeschaft moet worden", zegt Chris Janssens (VB). "Dit gaat over hoe de samenleving omgaat met haar zorgbehoevenden. Voor mij is dat absoluut de taak van de overheid." Als het over sociale thema's gaat, kiest Vlaams Belang voor het linkse pad. Al beklemtoont Janssens maar al te graag dat het geld moet gaan naar "ónze mensen, ónze zorgbehoevenden, ónze senioren" die "hun leven lang hebben bijgedragen".

N-VA brengt een tweeledige boodschap. "Ik vind de familiale solidariteit heel belangrijk", zegt Maaike De Vreese (N-VA): als kind voor je ouders zorgen die ooit voor jou hebben gezorgd.

"Maar het is ook heel belangrijk dat het om billijke redenen voorzien is dat het OCMW hierop uitzonderingen kam maken." Zo moet het mogelijk zijn dat het OCMW je vrijstelt van die zorgplicht als je zelf financieel in de problemen raakt door mee te betalen aan de rusthuisfactuur van je ouders. "Wij vinden het heel belangrijk dat dit lokaal wordt beslist, geval per geval."