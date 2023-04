Café Maasvallei gaat zondag nog één keer open in Museum De Nostalgie in Maasmechelen

Zondag is het weer Erfgoeddag, en als er nu één café in het Maasland op de lijst van werelderfgoed had moeten komen, dan was het wel café Maasvallei in Herbricht. Er is wellicht geen enkele wielertoerist of recreatieve fietser te vinden die er nooit is gestopt.

Het café zelf is na de laatste Maasoverstroming in 2021 dicht gebleven. Maar ruim een kilometer verder, in Uikhoven, ligt museum De Nostalgie. Elk jaar bouwt conservator Ivo Smeets dat museum om in een bepaald nostalgisch thema. En dat was dit jaar snel gevonden, want Ivo is zelf opgegroeid in café De Maasvallei en heeft er een mooie jeugd beleefd.