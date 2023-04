CD&V, Groen en Vooruit trekken samen als nieuwe partij naar gemeenteraadsverkiezingen in Stabroek

Met Vooruit en Groen bestaat de nieuwe beweging grotendeels uit linkse partijen. "Al is het niet bedoeld om ons te wapenen tegen extreem-rechts. We willen een sterke, grote partij vormen, samen met onafhankelijken. Zo kunnen we ons steentje bijdragen aan het beleid."

Op dit moment vormt CD&V een meerderheid met N-VA. "We gaan deze legislatuur op een goede manier afhandelen en na de verkiezingen liggen alle wegen open voor een nieuwe coalitie", sluit Jongenelen af. De nieuwe politieke beweging in Stabroek heeft voorlopig nog geen naam, ook een lijsttrekker is nog niet bekend.