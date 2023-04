CD&V-mannen zijn CD&V-vrouwen ontrouw in Keerbergen en stappen over naar nieuwe lokale partij

Breuk binnen de CD&V in Keerbergen. Schepen Wouter Boncquet (CD&V) en gemeenteraadslid en lokaal partijvoorzitter Rocco Van Hove (CD&V) stappen uit de CD&V. Ze zetelen voortaan als onafhankelijken. Ze zouden later mogelijk overstappen naar de nieuwe lokale partij Keerberg Voor U. De lokale CD&V-bestuursleden, bijna allemaal vrouwen, voelen zich bedrogen. Ze spreken over verraad door hun CD&V-mannen. Ze gaan in elke geval verder als CD&V Keerbergen.