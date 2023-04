Bezorger PostNL die levensgevaarlijke manoeuvres uitvoert in Kortessem is geïdentificeerd door dashcam

De dashcam van een vrachtwagen filmde dinsdag hoe een bezorger van PostNL enkele levensgevaarlijke manoeuvres uitvoert. Hij werd meerdere keren gefilmd in de Daaleindestraat en de Opeindestraat in Kortessem.

Zo haalde hij rechts in, reed hij tegen de richting op een rotonde en bracht hij kwetsbare weggebruikers in gevaar door over het fietspad te rijden. Daarnaast gaf hij geen voorrang, hinderde hij andere bestuurders, hield hij onvoldoende afstand, negeerde hij verkeersborden. In totaal maakte hij negen overtredingen. Een deel daarvan is gefilmd en die beelden zijn doorgegeven aan de politie.

Zij hebben op basis daarvan een onderzoek gestart en de 19-jarige bestuurder is geïdentificeerd via nummerplaatherkenning. "Het is erg frappant dat je op zo'n jonge leeftijd al zulke zware overtredingen maakt. Dat kan zeker niet door de beugel", zegt Rohnny Maes, korpschef Politie kanton Borgloon. "Er is een proces-verbaal opgesteld en de jongeman is uitgenodigd om verhoord te worden", zegt Rohnny Maes. De bestuurder is ook door de onderaannemer van het bedrijf waarvoor hij werkte ontslagen.