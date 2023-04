Man bewusteloos na CO-vergiftiging in Vilvoorde; twee flats voorlopig onbewoonbaar verklaard

In een flatgebouw in de Perksestraat in Vilvoorde is een 33-jarige man het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten bewusteloos aangetroffen in de badkamer en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Twee appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard.