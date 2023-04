De vijf boeken van de week: de langverwachte biografie van Paul van Ostaijen, verhalen van Margaret Atwood en de nieuwe thriller van Toni Coppers 

Paul van Ostaijen (1896-1928) groeit op in Antwerpen als jongste in een gezin van zeven in de Lange Leemstraat. Matthijs De Ridder woonde zelf een tijdje in dat huis. “Je gaat niet dagelijks op zoek naar de geest van Paul van Ostaijen, maar die hing er nog wel,” vertelt hij op Radio 1.

Paul van Ostaijen komt via zijn oudere broers al heel vroeg in contact met de letteren. Hij leest hedendaagse teksten van Streuvels, Teirlinck of Vermeylen, grasduint in allerlei tijdschriften, gaat naar lezingen en tentoonstellingen. "Daarin onderscheidt hij zich van zijn leeftijdsgenoten. Hij was een van de slimste mensen van zijn generatie”, zegt Matthijs De Ridder.

Volgens Van Ostaijen heeft de 19de eeuw met het systeem van koningen, hertogen, keizers en de kerk lang genoeg geduurd. De Eerste Wereldoorlog is het eindpunt, en daarna zou de moderne wereld beginnen. Van Ostaijen gelooft in “een nieuwe maatschappij” die vertrekt vanuit de kunst en die de landsgrenzen overschrijdt. Zijn dichtbundel "Music Hall" brengt een schokgolf teweeg, onder meer omdat poëzie zich voor het eerst in de stad afspeelt en niet op het platteland.