Deinze wordt 'Vive le Vélo'-stad met wielerjournalist Karl Vannieuwkerke als toeristische gids voor verschillende fietsroutes

Deinze wordt de tweede 'Vive le Vélo'-stad van Vlaanderen. Eerder stapte Diksmuide, in West-Vlaanderen, ook in het project. Vanuit een 'Vive le Vélo'-stad kan je fietstochten doen in de ruime regio. En wielerjournalist Karl Vannieuwkerke is de gids van dienst. Hij geeft onderweg uitleg over de streek, onder meer ook over de wielergeschiedenis van Deinze.