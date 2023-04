Minister Diependaele heeft begrip voor frustratie over erfbelasting: "Maar we hebben die centen nodig"

Diependaele benadrukt dat er al veel hervormingen zijn doorgevoerd rond de erfbelasting. "We hebben de erf- en schenkbelastingen gemoderniseerd. Zo is de volledige gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting voor de langstlevende partner. En we hebben ook de tarieven van de erfbelasting drastisch verlaagd."

Ook in de toekomst zal het erfenisrecht nog verder hervormd worden. "Maar als we nog stappen willen zetten in die hervorming, moeten we kijken waar we daar het geld voor kunnen vinden."