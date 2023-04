Drie vrachtwagens botsen op E17 tussen Beveren en Kruibeke

Het ongeval gebeurde rond de middag even voorbij de oprit in Haasdonk bij Beveren. Een vrachtwagen met zware bouwmaterialen reed er eerst in op een vrachtwagen geladen met gloednieuwe auto's. Daarna botste hij ook nog in de zijkant van een andere vrachtwagen. De bestuurder van de eerste vrachtwagen zat gekneld in zijn cabine, en de brandweer moest hem bevrijden. Hij is licht gewond.

De ravage is groot. Zo zijn alle nieuwe auto's op de ene vrachtwagen beschadigd. De wagens moeten nu eerst van de vrachtwagen geladen worden, voor de vrachtwagen zelf getakeld kan worden.

Het ongeval zorgt voor lange files op de E17 richting Antwerpen. En de hinder kan nog een tijd duren, omdat de drie vrachtwagens getakeld moeten worden.