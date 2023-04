Dronken inbrekers die op heterdaad betrapt werden bij inbraak in Halle krijgen effectieve celstraf

In de nacht van 7 op 8 januari 2023, werden twee inbrekers op heterdaad betrapt toen ze aan het inbreken waren in café Bistro in Halle. Een getuige verwittigde de politie toen hij twee mannen zag die met een kassei het raam van de horecazaak vernielden.

Toen de politie-inspecteurs ter plaatse kwamen, betrapten ze de inbrekers terwijl ze de horecazaak aan het doorzoeken waren. De mannen waren onder invloed van alcohol en waren hun buit aan het verzamelen, toen ze oog in oog kwamen te staan met de politie.