Economische Inspectie opent opnieuw onderzoek naar onafgewerkt "spookresort" in Kaapverdië waarin honderden Belgen investeerden 

Nochtans kreeg de Economische Inspectie in 2022 heel wat details over het dossier van het onafgewerkte resort in Kaapverdië, blijkt uit de meldingen die onze redactie kon inkijken. Zo was er sprake van hoge, "gegarandeerde" rendementen voor de Belgische investeerders. Die stopten of verminderden halfweg 2019. De inspectie kreeg ook het contract in handen dat de Belgische investeerders hadden ondertekend. Daaruit bleken duidelijke risico's, die niet waren overgebracht bij de aankoop.