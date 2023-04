Eerste slechtvalkje in Brussel geboren

Het is trouwens een zwaar werk voor het valkenjong om uit het ei te breken, laat de valkenorganisatie nog weten. “Het jong maakt eerst een gaatje in de schaal, waardoor het kan ademen. Daarna begint het kuiken stukje bij beetje de schaal te breken met zijn eitand, een scherp uitsteeksel bovenop zijn snavel. Enkele uren nadat het jong uit het ei is gekropen komt deze eitand vanzelf los van de snavel. Het jong heeft heel weinig plaats in het ei en moet, terwijl het rond zijn eigen as draait, millimeter per millimeter de schaal breken. Als het eindelijk klaar is duwt het zijn “hoed” van eierschaal omhoog en kan het zich warmen onder de veren van zijn moeder. Het jong is helemaal uitgeput na deze prestatie, maar beschikt over voldoende energiereserves om te recupereren. Net voor het uitkomen eet het de dooier op. Die is zo energierijk dat een pasgeboren valkje meerdere dagen kan overleven zonder voedsel. Dit is een overlevingsmechanisme voor het geval de ouders door te slecht weer niet meteen zouden kunnen gaan jagen.”