Er stroomt na 70 jaar opnieuw water uit historische "Pomp van Napoleon" in Gent

In 1810 kreeg de pomp uit de 16e eeuw een nieuw ontwerp, van de hand van de toenmalige stadsarchitect Pieter De Broe. Hij koos voor een monument in empirestijl met een obelisk, als verwijzing naar de Egyptische zegetochten van keizer Napoleon Bonaparte. Ook de keizerlijke adelaar mocht niet ontbreken. "De waterpomp is erg bijzonder. Er zijn wel woningen in de typische empirestijl in de stad. Op het vlak van sculpturen of monumenten is de pomp het enige overblijfsel uit de napoleontische tijd in Gent", zegt Tamara Rogiest van de stad.