Voltallig gezin van Zaventem-terrorist getuigt op het assisenproces: "Het was een nachtmerrie voor ons" 

"Om de drie à vier maanden kregen we een telefoontje. Daaruit bleek dat hij nooit zou terugkeren. Hij wilde ter plaatse blijven", getuigde vader Laachraoui. Maar Najim keerde in het najaar van 2015 wel terug naar Brussel, met de bedoeling om een golf van aanslagen te plegen in Europa.

"We wisten helemaal niet dat hij terug was", stelde vader Laachraoui in de rechtszaal. "Misschien heeft hij ons proberen te vermijden zodat we niet betrokken zouden raken. In elk geval doet het me veel pijn voor de slachtoffers en hun families. Ik weet echt niet hoe mijn zoon zo is kunnen worden."