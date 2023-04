Oekraïense fotograaf wint World Press Photo met beeld van zwangere vrouw bij gebombardeerde kraamkliniek

Jevgeni Maloletka was een van de laatste westerse journalisten in de Oekraïense stad Marioepol toen hij er op 9 maart vorig jaar de winnende foto maakte. Het beeld toont een hoogzwangere vrouw die door hulpverleners uit de net platgebombardeerde kinder- en kraamkliniek in Marioepol wordt gedragen.

Ze is zwaargewond, haar hand ligt op haar bebloede buik. Haar baby Miron, genoemd naar het woord voor vrede, wordt later doodgeboren. Kort daarna sterft ook de 32-jarige moeder Iryna Kalinina. De foto ging de wereld rond. "Confronterend", noemt de jury van World Press Photo het beeld. "De dood van de zwangere vrouw en haar kind vatte zoveel van de oorlog en de mogelijke bedoelingen van Rusland samen. Alsof ze de toekomst van Oekraïne proberen te vermoorden", zegt juryvoorzitter Brent Lewis.

De Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka naast het tragische beeld waarmee hij de World Press Photo wint Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bewijs voor oorlogsmisdrijven

De foto van AP-fotograaf Jevgeni Maloletka heeft de jury verkozen tot de foto van het jaar. "Maloletka legde een van de meest bepalende beelden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vast onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden", klinkt het bij Associated Press (AP). "Zonder zijn onbevreesde moed zou de wereld weinig weten over een van de zwaarste aanvallen van Rusland. We zijn enorm trots op hem."

Vrijwel alle journalisten hadden de stad al verlaten, maar Maloletka bleef als een van de laatsten over. "Het was belangrijk om te tonen hoe de burgers van Marioepol onder vuur lagen", vertelt de Oekraïense fotograaf in een interview met World Press Photo. "Misschien kan de foto ooit dienen om Rusland aan te klagen voor alle oorlogsmisdrijven." Aanvankelijk deed Rusland de aanval op het ziekenhuis af als nepnieuws en beweerde het Kremlin later nog eens dat het ziekenhuis bewust zou zijn aangevallen omdat er Oekraïense militairen in zouden zitten.

Andere winnaars

Jevgeni Maloletka is niet de enige winnaar. Er zijn vier mondiale winnaars, gekozen uit 24 regionale winnaars, naar de vier categorieën. Naast de "Singles" die Maloletka dit jaar dus wint, zijn dat de "Verhalen", de "Langetermijnprojecten" en het "Open Format". In de categorie voor het beste fotoverhaal won de Deense fotograaf Mads Nissen, die al twee keer ook de hoofdprijs won. Nissen maakte een serie foto's over Afghanistan, waar de bevolking na het vertrek van de Amerikanen lijdt onder het regime van de Taliban. Door droogte en het wegvallen van internationale steun, verergerde de crisis. De Armeense fotojournalist Anush Babajanyan wint de prijs voor haar langetermijnproject over de problemen met het waterbeheer in Centraal-Azië, die worden verergerd door de klimaatcrisis. De "Open Format"-prijs gaat naar de Egyptische Mohamed Mahdy. Hij werkte samen met buurtbewoners van de wijk Al Max in Alexandrië in Egypte "om de herinnering aan hun snel verdwijnende vissersdorp te bewaren", waarbij hij "de hele wereld heeft uitgenodigd om hieraan deel te nemen via een interactieve website".

Foto uit "The Price of Peace in Afghanistan" van de Deense fotograaf Mads Nissen Mads Nissen, info@madsnissen.com, +4530421798 / Politiken / Panos Pictures

Foto uit "Battered Waters" van de Armeense fotograaf Anush Babajanyan Anush Babajanyan