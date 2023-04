Gaslek in Anderlecht is gedicht, veiligheidszone wordt opgeheven

Het lek ontstond kort na 15.00 uur bij werken. De brandweer en de lokale politie van de zone Brussel-Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) stelden een ruime veiligheidszone in, met een diameter van zowat 250 meter, en in een straal van 50 meter rond het lek werden de woningen ontruimd.

De bewoners, een tweehonderdtal personen, werden in een centrum in de buurt opgevangen. Kort na 18.00 uur werd besloten de veiligheidszone uit te breiden, en werd de gemeentelijke fase van het rampenplan in werking gesteld.



Kort na 21.00 uur meldde de woordvoerder van de gemeente dat het gaslek gedicht was en de veiligheidszone werd opgeheven.

"De geëvacueerd bewoners kunnen naar hun woningen terugkeren", zegt Melissa Morales. "Dat zal gebeuren onder begeleiding van een brandweerman of iemand van Sibelga, die zullen nagaan of alles in de woning in orde en veilig is. De brandweer en Sibelga blijven ook nog enige tijd ter plaatse om de veiligheid te garanderen."