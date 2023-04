Gentse politie gaat lasers aankopen om drugs te testen

Met een lasertoestel kan een agent die een zakje met ‘wit poeder' in beslag neemt onmiddellijk testen om welke drug het gaat. "De laser test rechtstreeks door de doorzichtige verpakking. Dat kan plastic of glas zijn", legt Matteo Langeraert van de Gentse politie uit. "De agent moet de verpakking niet openmaken. Er is dus geen direct contact met het goedje en dat is veel veiliger". Tot nu toe moest de politie voor een staalafname gebruik maken van een 'glazen recipiënt" dat ze moesten breken. Daarbij was er kans op verwondingen en contact met het product.

De politie is van plan om twee lasers te kopen en zal nu een openbare aanbesteding uitschrijven.