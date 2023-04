Bioscooprecords, Cannes en de Oscars: 2022 was een Vlaams filmjaar om niet snel te vergeten

Als de Oscarnominatie voor Close en de prominente Vlaamse aanwezigheid in Cannes het nog niet zeiden, zeggen de cijfers van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) het nu: we kunnen terugblikken op een vruchtbaar filmjaar in Vlaanderen.

Dat was te voelen in de Belgische bioscopen. In 2022 gingen maar liefst 1.827.175 bezoekers kijken naar een Vlaamse (co-)productie in de cinema.