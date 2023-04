Group Bruno breidt verder uit in Vlaanderen ondanks de onzekerheid over de brandstof van de toekomst

Alle vestigingen van de Bruno Service Stations krijgen laadpalen voor elektrische fietsen en auto's, hoewel dat niet meteen een succes is. "We hebben op drie plaatsen laadpalen die gemiddeld 1,2 keer per dag gebruikt worden. Je zit onder meer met concurrentie van laadpalen in bedrijven, bij mensen thuis en op openbare plekken. Het zijn dus onzekere investeringen. Gelijkaardige zaken hebben we meegemaakt met gas. In Tessenderlo hebben we een LNG-installatie voor vrachtwagens. In 2019 was dat hét product voor de toekomst, nu mag het niet meer. Het ging wel om een investering van 1,2 miljoen euro. CNG is hetzelfde verhaal, we hebben in Genk-Noord en Tessenderlo CNG-installaties geplaatst, samen goed voor 500.000 euro, en nu is het niet meer milieuvriendelijk. Het is enorm moeilijk voor een ondernemer om het beleid te kunnen volgen en te weten welke richting het uitgaat", besluit Angelo Bruno.