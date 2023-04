Hogere kans op zwangerschap in Limburgs fertiliteitscentrum: "kans op succes is hoger dan Belgische gemiddelde"

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt werken al sinds 2013 samen voor IVF-behandelingen, onder de vlag van het Limburgs fertiliteitscentrum ZOL-Jessa. Het bepalen van de diagnose, het stimuleren van de eicellen en de pick up of weghalen van de eicellen wordt in beide ziekenhuizen uitgevoerd. De bevruchting en het invriezen van eicellen, zaadcellen en embryo’s gebeurt in een laboratorium in het ziekenhuis van Genk.

Het fertiliteitscentrum maakt vandaag mooie resultaten bekend. "40 procent van de eerste IVF-behandeling leidt tot een zwangerschap, hiermee scoort Limburg opvallend hoger dan het Belgische gemiddelde van 35 procent", vertelt dokter Nathalie Dhont, de beheerder van het IVF-lab (ZOL). "En ook bij de tweede tot vijfde poging liggen de slaagkansen bij ons ook hoger dan het gemiddelde in ons land."