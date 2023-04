Investeren in vastgoed in het buitenland? Met deze 5 tips vermijd je al heel wat risico's 

"Men maakt vaak het onderscheid tussen drie soorten geld: de must have, de nice to have en de not to have. Welk geld heb je absoluut nodig, wat is waarschijnlijk nodig en welk geld heb je niet echt nodig? Hoeveel dat concreet is, hangt van persoon tot persoon af. Maar het lijkt me toch gevaarlijk om bijvoorbeeld te gaan lenen om te investeren in het buitenland."

In de reportage van "Pano" getuigde een investeerder die 150.000 euro leende om te kunnen investeren in Kaapverdië. "Het is toch ook de taak van banken om daar een rem op te zetten, of te waarschuwen", vindt Van Hove. "Een goede, zorgvuldige bankier bekijkt voor zijn klanten of het verstandig is om al dan niet in zo'n contract te stappen."