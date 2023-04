Jan Peumans houdt pleidooi om meer Limburgs fruit te eten: "Ik erger me aan Nieuw-Zeelandse appels in supermarkt"

"De kersenbloesem staat op dit moment op 100 procent, volgens de bloesemmeter", vertelt gids Pascal Windmolders. Hij verhuurt Vespa's in Haspengouw, maar heeft ook veel contact met telers. "De perenbloesem zit rond de 60 procent. De appelbloesem laat nog op zich wachten. Die soort is altijd de laatste in de rij."

Je ziet almaar minder appelbloesem in Haspengouw. "Boeren kiezen ervoor om hun appelbomen te rooien", zegt Windmolders. "Die teelt is intensief en het brengt te weinig geld op. Voor de winter zou 62 procent van de appelboomgaarden die Vlaanderen rijk is nog in Limburg liggen. Nu hoor ik dat het percentage gezakt is tot 54 procent."