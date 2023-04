Koning Filip liep drie gebroken ribben op in Spanje bij het kitesurfen

De krantengroep Sudinfo weet nu dat het om drie gebroken ribben gaat, opgelopen tijdens de paasvakantie in Spanje. De koninklijke familie trok de voorbije jaren op reis naar Spanje waar ze delen van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella stapten.



Net zoals bij gekneusde ribben, genezen gebroken ribben vanzelf, maar kan de pijn aan de borstkas (bij bewegen, hoesten, niezen of ademhalen) meerdere weken aanhouden.



In 2017 wenste de koning de Belgische bevolking "een prettige zomervakantie" met een Youtube-filmpje waarin hij kitesurfte. Het jaar erop volgde opnieuw een filmpje van een kitesurfende Filip (zie hieronder) met een streepje klassieke muziek.



Vorig jaar prijkte een watersportclub uit Knokke-Heist in de nieuwe lijst van hofleveranciers. Filip en zijn kinderen leerden er namelijk kite- en windsurfen.