Linkse betogers vallen Dries Van Langenhove aan op weg naar lezing extreemrechtse activist in Leuven

Een groep van 40-tal linkse actievoerders hield een mars van het station van Leuven tot de aula waar de lezing plaats vond. Tijdens hun optocht liepen ze politicus Dries Van Langenhove, die onderweg was naar de lezing, tegen het lijf. Het kwam tot een schermutseling tussen de linkse manifestanten en de entourage van Van Langenhove. De politie moest de twee groepen uit elkaar halen. "Het is tot wat duw- en trekwerk gekomen en Dries Van Langenhove is daarbij belaagd. De politie is onmiddellijk tussenbeide gekomen en heeft een proces-verbaal opgesteld voor de personen die Van Langenhove belaagd hebben", weet Mathieu Caudron van de politie.

“We hadden gehoopt dat onze lezing zonder geweld zou kunnen doorgaan, maar dat is jammer genoeg anders uitgedraaid”, zegt Gaëtan Claeys van NSV. “We zijn heel blij dat we deze lezing vanavond toch kunnen organiseren. Dat de KU Leuven kan opleggen wie wij mogen uitnodigen op onze activiteiten, dat zou fout zijn.” De voorzitter gaf de leden en sympathisanten van het NSV ook de raad om na de lezing geen confrontatie op te zoeken met linkse tegenbetogers. “Laat je niet in de val lokken, en blijf in groep”, zei Gaëtan Claeys. Buiten de korte schermutseling voor de lezing, waren er geen incidenten meer. Zo’n 100 leden en sympathisanten van NSV luisterden naar de uiteenzetting.