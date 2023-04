Staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) onder vuur voor gebruik van persoonlijk logo, N-VA vraagt haar ontslag

Volgens Sander Loones (N-VA) bewijzen de documenten dat Schlitz wel degelijk zelf vroeg om haar eigen logo te gebruiken en liet ze de documenten in het geniep aanpassen: "Het was al duidelijk dat ze de wet had overtreden. Maar nu blijkt dus dat ze gelogen heeft in het parlement. En ze verdoezelde de bewijzen. Dat is toch niet normaal?" N-VA vraagt daarom het ontslag van staatssecretaris Schlitz.

Premier De Croo blijft achter de staatssecretaris staan: "Dit is niet voor herhaling vatbaar, maar ze heeft haar fout toegegeven en verontschuldigingen aangeboden. Mijn indruk is niet dat het haar bedoeling was om feiten weg te halen. Het is logisch dat er na een fout ook een aanpassing gebeurt in de subsidiegids."