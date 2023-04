Machels kasteel "Margapaviljoen" krijgt nieuwe bestemming als kinderdagverblijf

In het Diegemse Margapaviljoen is sinds kort een nieuw kinderdagverblijf geopend. Het Margapaviljoen is het restant van een middeleeuwse waterburcht. Die is sinds 1939 een beschermd gebouw en is in handen van de gemeente. De crèche biedt plaats aan 18 baby's en peuters en krijgt de naam "Paviljoen".