Man in Maaseik eist gratis uren van vrouwelijke escorte omdat hij niet kon 'presteren'

Op de Rooterweg in Maaseik is de politie gaan bemiddelen tussen een jongeman en een vrouwelijke escorte. De man had twee dagen geleden een afspraak gemaakt met de vrouw en haar correct betaald. Gisteren maakte hij een nieuwe boeking bij dezelfde escorte, maar hij eiste enkele gratis uren.

Dit omdat hij zogezegd niet goed kon "presteren" tijdens hun vorige ontmoeting. De politie kwam ter plaatse om te bemiddelen. Na de tussenkomst is er beslist om de afspraak te annuleren. De man betaalt wel de gemaakte verplaatsingskosten van de vrouw.