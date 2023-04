Man uit Menen sterft nadat hij onwel wordt in auto in Dadizele

In de Meensesteenweg in Dadizele is een bestuurder gestorven nadat hij onwel werd achter het stuur. Ter hoogte van het tuincentrum Floralux reed hij van de baan, waarna zijn auto tot stilstand kwam tegen een grote steen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Verpleegkundigen probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer, een man van 64 uit Menen, overleed ter plaatse.