Meer dan honderd agenten te weinig bij de politie in West-Vlaanderen

Er staan zo'n 104 vacatures open bij de verschillende politiezones in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die gouverneur Carl Decaluwé heeft vrijgegeven op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Vooral in Brugge is er personeel tekort, daar staan bijna 35 vacatures open, gevolgd door de politiezone Bredene-De Haan, met 10 vacatures.

Een oplossing ligt niet meteen voor de hand. "Er zijn wel meer sectoren waar ze kampen met personeelstekort", reageert de gouverneur. "Denk maar aan de verpleegkunde, het onderwijs, ... iedereen vist in dezelfde vijver".