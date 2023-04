MMI Kortemark lanceert nieuwe opleiding om in nieuwkuis of industriële wasserij te werken

De nieuwe opleiding aan het MMI is bedoeld voor jongeren die na het zesde middelbaar niet van plan zijn om verder te studeren en meteen aan het werk willen. Ze is ingevoerd op vraag van de sector. "De bedoeling is dat onze leerlingen na hun opleiding aan de slag kunnen in een nieuwkuis bijvoorbeeld, een strijkcentrale of een industriële wasserij waar de kleding en het andere textiel gewassen worden uit de horeca bijvoorbeeld of van de ziekenhuizen. In die sector is er duidelijk nood aan werkkrachten die al ervaring hebben en wat extra kennis van zaken. Dat willen we met onze opleiding aanbieden."