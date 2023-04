Na een overlijden blijven rekeningen soms lang geblokkeerd: “We willen vermijden dat 1 erfgenaam de rekening zou plunderen”

De bankrekeningen kunnen pas worden vrijgegeven wanneer er een attest van erfopvolging is. Dat is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt.

"En daar hangt een fiscaal luik aan vast. We moeten eerst onderzoeken of er nog een belastingschuld is bij de overledene of een van de erfgenamen", vult Van Vlasselaer aan. Zolang die erfopvolging er niet is, kan de Vlaamse Belastingdienst die schulden ook niet opzoeken en terugvorderen.