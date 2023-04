Opwarming van Europa gaat razendsnel: nooit zo veel "hittestress" in het zuiden, gletsjers smelten in recordtempo

Vorig jaar beleefde Europa een recorddroogte en warme zomer. Dat hebben we voor een deel ook in België gevoeld, met een lange periode van droogte. Die uitzonderlijke zomer is nu ook in cijfers uitgedrukt. De klimaatverandering drukt ook op het Europese continent steeds harder zijn stempel, zo blijkt uit het nieuwe jaarrapport van Copernicus.

Meer nog, de opwarming over heel Europa verloopt twee keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde, en verloopt op geen enkel ander continent sneller, meldt Copernicus. De voorbije vijf jaar was het in Europa gemiddeld 2,2 graden Celsius warmer dan de periode tussen 1850 en 1899, de standaard die het VN-klimaatpanel IPCC en het klimaatakkoord van Parijs gebruiken om de opwarming aan af te toetsen.

Klimaat gaat over een periode van minstens 20 jaar, maar in de realiteit was het de voorbije jaren dus al een pak meer opgewarmd op het Europese continent dan de wereldwijde anderhalve graad waar we - op papier - nog altijd naar streven. Dat het wereldwijde cijfer van opwarming voorlopig nog lager ligt (met ongeveer 1,1 graden extra), komt omdat de oceanen een bufferende werking hebben en veel van de extra warmte opnemen, en omdat de rekening gemaakt wordt over de voorbije 20 jaar. Intussen maken de voorbije 8 jaar allemaal deel uit van de top-8 van warmste jaren ooit gemeten wereldwijd. De realiteit verandert dus snel.