NAVO-baas Stoltenberg belooft duidelijkheid over Oekraïens lidmaatschap tijdens verrassingsbezoek aan Kiev

"De toekomst van Oekraïne is in de euro-atlantische familie, de toekomst van Oekraïne is in de NAVO", dat zei Stoltenberg, tijdens een persconferentie aan de zijde van Zelenski. De toetreding zal worden besproken tijdens de volgende top in juli, waarop Zelenski ook is uitgenodigd. "Maar de prioriteit van de verdragsorganisatie in Oekraïne blijft een militaire overwinning op Rusland", aldus de NAVO-baas.