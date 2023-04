Olsene Rotse in het nieuw en klaar voor de Mariaverering in de meimaand

De grot die in de volksmond Olsene rotse heet, is eigendom van de gemeente. Die heeft 100.000 euro geïnvesteerd in de renovatie.

De firma Lapis Arte uit Oosterzele heeft de grot onder handen genomen. Vooral boomwortels zorgden voor problemen, zegt Jozefien De Clercq: “Bomen die heel diep wortelden in de structuur, wat zorgde voor waterinfiltratie en vochtschade”. Bij een vorige renovatie was een laagje cementpleister aangebracht, maar dat gaf de grot een grijs en glad uitzicht, wat niet paste bij de oorspronkelijke bekleding. Die was in natuursteen en kalkpleister, een uitzicht dat de firma wilde terugbrengen. Ook het beeld van maria is hersteld in de oorspronkelijke kleuren.