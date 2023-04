Ook Brussels Parlement schaft plafondoverschrijding pensioenen af

Net als in het Vlaams Parlement en in De Kamer brachten de PVDA en de PTB gisteren aan het licht dat ook Brusselse volksvertegenwoordigers de wet Wijninckx kunnen omzeilen. Die wet uit 1978 legt vast hoeveel een pensioen maximaal mag bedragen. Het gaat vandaag om 93.760 euro bruto per jaar. Brusselse parlementsleden die ook elders, bijvoorbeeld in de privésector, een stevig pensioen opgebouwd hebben, konden het pensioenplafond overschrijden.