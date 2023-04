Russische economie krimpt door Europese sancties, maar andere afzetmarkten bieden soelaas

In 2022 heeft de Europese Unie de aankoop, invoer en overdracht van ruwe aardolie en bepaalde aardolieproducten over zee uit Rusland naar de EU verboden. Ook de import van andere fossiele brandstoffen in de EU werd gereduceerd. De olie-industrie in Rusland kreeg daardoor een ferme deuk, met dalende inkomsten tot gevolg.

In januari 2022 boekte Rusland 19,5 miljard dollar (17,9 miljard euro) winst. Dit jaar bedroeg die winst voor dezelfde periode 'slechts' 14,3 miljard. Dat is 26,9 procent, ruim 5 miljard dollar, minder. Voor februari is dat verschil nog groter. De winst van de Russische olie-industrie bedraagt in februari dit jaar 41,07 procent minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.