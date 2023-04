Opnieuw hond vergiftigd in Kapelle-op-den-Bos, het dier overleed binnen de tien minuten

Opmerkelijk is dat de hond tien dagen eerder al bij de dierenarts werd binnengebracht met signalen van vergiftiging. Vermoedelijk had de hond toen ook vergiftigde vleesballetjes gegeten. "De hond vertoonde ongecontroleerde stuiptrekkingen. Vermoedelijk had hij toen een lagere dosis gif binnen. We hebben hem aan een antigif-infuus gelegd en konden het dier redden. Nu heeft de hond blijkbaar een hogere dosis binnen en konden we de husky helaas niet meer redden", zegt Pieter Van Acker van het AniCura Dierenartsencentrum Anthemis uit Ramsdonk.