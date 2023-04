Zwijndrecht pakt jarenlange wateroverlast aan door Scheibeek te verleggen en verdiepen

De betonnen bedding wordt afgebroken en de beek wordt verdiept, verruimd en verlegd. Op die manier kan het water beter in de bodem infiltreren. Het hoogteverschil aan de monding in de Laarbeek is meer dan een meter. "We gaan dat verschil niet in één keer kunnen wegwerken, dus we gaan dat spreiden over een langere afstand zodat de waterloop over een lengte van 400 meter in een mooie helling afloopt", zegt projectleider Jo Teugels. Op die manier moeten er ook opnieuw vissen op de Scheibeek kunnen zwemmen. (Lees verder onder de foto.)