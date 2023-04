Roger, de oudste kerkbaljuw van ons land, is met pensioen: "na 78 jaar is het goed geweest"

Roger is fier dat hij de oudste kerkbaljuw van België was en kreeg ook de titel van erekerkbaljuw. Door een recente val moest hij noodgedwongen stoppen. “Ik had al langer moeite met de vele trappen in de kerk. Ik ben al een paar keer gevallen en was bang dat ik nog eens zou vallen. Ik had graag door gedaan tot ik 80 jaar dienst had, maar dat is jammer genoeg niet gelukt”, lacht Roger.