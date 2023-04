Tientallen doden en honderden gewonden in Jemen na paniek tijdens liefdadigheidsactie

In een school in de oude stad in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, waren gisterenavond honderden mensen samengekomen, omdat er geld werd uitgedeeld. Volgens getuigen, die hun verhaal vertelden bij persagentschap AP, schoten gewapende Houthi's (een sjiitische rebellengroep die aan de macht is in de hoofdstad, red.) in de lucht in een poging om de menigte in bedwang te houden, waarna er paniek uitbrak.