Actievoerders tegen pensioenhervorming dringen beursgebouw in Parijs binnen

Ook vandaag wordt in Frankrijk geprotesteerd tegen de pensioenhervorming van de Franse regering. Zo is er onder meer een staking bij de spoorwegen. In Parijs drongen actievoerders daarbij korte tijd het beursgebouw van Euronext binnen.

Sommigen hadden Bengaals vuur bij, waardoor er al snel heel wat rook binnen hing. Na enkele minuten zetten ze hun actie voort op het plein voor het gebouw. Een woordvoerster van Euronext zei dat de protestactie tot ongeveer 13 uur duurde en geen impact had op de werking van de beurs. De handel werd niet verstoord.