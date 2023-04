Oud-voorzitter Jan Peumans (N-VA) over pensioenregeling Vlaams Parlement: "Niet besproken, gewoon goedgekeurd"

"Wanneer het statuut van volksvertegenwoordigers besproken wordt in het Vlaams Parlement, discussieert men daar niet over, maar keurt iedereen dat gewoon goed", aldus oud-voorzitter Jan Peumans (N-VA), die benadrukt dat de pensioenregeling legaal en transparant tot stand kwam. Hij is het dan ook niet eens met de "populistische praat" die wordt verspreid rond het thema. De linkse oppositiepartij PVDA had het gisteren over "illegale extra's" toen naar boven kwam dat Vlaamse volksvertegenwoordigers een bonus kunnen krijgen bovenop hun pensioen.