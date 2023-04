Politie organiseert morgen weer flitsmarathon, maar rijden we daardoor ook minder snel?

Gedurende 24 uur gaat de politie op alle Belgische wegen de snelheid van de weggebruikers extra controleren. Dat blijft nodig, zegt An Berger van de federale politie. “De bedoeling van de flitsmarathon is in de eerste plaats om de bestuurders te sensibiliseren, dat is ook de reden waarom we de marathon op voorhand aankondigen. Overdreven snelheid is nog altijd één van de hoofdoorzaken van ongevallen.”